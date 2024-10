LUMC en vier bedrijven eisen ruim 7 miljoen euro van failliet Percuros

Dat bericht Omroep West.

Percuros wordt verdacht van fraude met Europese subsidies bij onderzoeken waarbij ook het Leids Universitair Medisch Centrum is betrokken. In totaal eisen het LUMC en ‘vier bedrijven of instellingen’ 7,2 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag van curator Ashley Snel van Percuros.

Europese subsidies

Het onderzoeksbedrijf kwam in opspraak na fraude met Europese subsidies bij het LUMC. Het universitaire ziekenhuis werd als straf uit zeven grote internationale, door Europa gefinancierde, onderzoeken gezet. Daarop beschuldigde het LUMC Percuros, dat alle subsidies regelde. Omroep West verwijst naar eigen onderzoek, samen met Follow the Money, dat aantoont dat de raad van bestuur al jaren op de hoogte was van het gesjoemel met subsidies door Percuros. De vicevoorzitter van de raad van bestuur stapte november vorig jaar op vanwege deze kwestie.

LUMC

Percuros zelf was toen al opgehouden te bestaan. Onderzoeker Alan Chan stopte in juli 2023 zelf met zijn bedrijf omdat hij geen inkomsten meer zou hebben. Het LUMC betwijfelde dat en vroeg het faillissement aan. Dat werd februari van dit jaar uitgesproken. Als curator werd Ashley Snel aangesteld. Zij schrijft in het verslag dat het haar pas na een half jaar lukte om contact te leggen met Chan, die in een buitenwijk in London woont. Uit het onderzoek blijkt tot nu toe dat jaarrekeningen niet op tijd zijn gedeponeerd. Dat mag volgens de Nederlandse wet niet. Omroep West heeft ook geprobeerd om contact te krijgen met Chan, maar hij reageerde niet.