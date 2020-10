LUMC lanceert app tegen stress bij zorgmedewerkers

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een app ontwikkeld die zorgmedewerkers inzicht geeft in hun stress- en energieniveau. De zogeheten Digitale Stress Buddy is bedoeld als extra ondersteuning in de huidige crisistijd.

Via een digitale zelfscan geeft de app inzicht in het stressniveau van de zorgmedewerker. Op basis van een wekelijkse vragenlijst, zijn er drie uitslagen mogelijk. Die worden weergegeven als een gekleurde batterij. Bij groen lijkt alles goed te gaan, bij oranje is waakzaamheid geboden. De app geeft dan tips om de situatie te verbeteren. Kleurt de batterij een aantal keer rood, dan volgt een advies over nazorg.

Doorwerken

Dat kan voor een zorgmedewerker aanleiding zijn om actie te ondernemen. Een dergelijk signaal soms is hard nodig, zegt psychiater Nathaly Rius-Ottenheim, die meewerkte aan de ontwikkeling van de stress-app. Zij bood tijdens de eerste COVID-golf psychosociale ondersteuning aan zorgmedewerkers. “Wat ons opviel was dat zij in de acute fase op de automatische piloot doorwerkten. Zodra de laatste patiënten het ziekenhuis verlieten, kregen ze meer klachten, zoals piekeren, slecht slapen en soms ook angstgevoelens. De gevolgen van stress hielden nog maanden na de eerste golf aan.”

Andere toepassingen

De app is samengesteld met behulp van adviezen van het Ministerie van Defensie en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Softwareontwikkelaar ORTEC verzorgde de technische realisatie. De app is beschikbaar via de appstore van Apple en als webversie. Toegang via Google Play voor Android telefoons volgt naar verwachting op korte termijn.

Vooralsnog is de digitale ondersteuning toegesneden op zorgmedewerkers. Het LUMC overweegt de Digitale Stress Buddy op termijn ook toegankelijk te maken voor andere gebruikers en andere potentieel stessvolle situaties. Rius-Ottenheim: “We denken na over verdere ontwikkeling van de app op basis van input van gebruikers. We staan open voor ideeën en samenwerkingen.”