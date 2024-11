LUMC onderzoekt of zaad van medewerkers spermabank is gebruikt

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoekt of zaad van medewerkers van een oude zaaddonorbank van het ziekenhuis is gebruikt voor de inseminatie van vrouwen met een kinderwens. Eerder deze week publiceerde het ziekenhuis al een rapport over de rommelige gang van zaken bij de bank, die van 1977 tot 2004 actief was.