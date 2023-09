LUMC test medicijnen voortaan in eigen huis met patiënt-vrijwilligers

Het LUMC en het Centre for Human Drug Research (CHDR) gaan intensiever samenwerken in het LUMC zelf. Nieuwe medicijnen worden sneller getest en zouden eerder beschikbaar moeten zijn voor patiënten.

Het CHDR heeft een nieuwe klinische research unit in het LUMC opgericht. Hiermee wordt het beter mogelijk om studies uit te voeren bij patiënt-vrijwilligers voor medicatiegebruik. Tot nu toe werd onderzoek uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers buiten de muren van het LUMC.

Jarenlang proces

Bestuurder van het LUMC Pancras Hogendoorn stelt dat de zoektocht naar nieuwe medicijnen en de daadwerkelijke goedkeuring hiervan een jarenlang proces is. “Door de opening van deze unit en de samenwerking met het CHDR hopen we het proces verder te kunnen versnellen.” Dat ‘in eigen huis’ kunnen doen, levert volgens de partijen snelheidswinst op en is comfortabeler voor patiënten.

Huidziekten en pijnmedicatie

In de nieuwe research unit worden geneesmiddelen onderzocht voor de farmaceutische en de biotech-industrie en de academie. De nieuwe research unit richt zich in eerste instantie voornamelijk op onderzoek bij huidziekten en onderzoek naar pijnmedicatie bij patiëntvrijwilligers.

Het LUMC en het CHDR werken al langer samen in patiëntstudies. Het CHDR werkt ook in opdracht van farmaceutische en biotechnologische bedrijven.