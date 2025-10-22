Maasstad Ziekenhuis STZ-geaccrediteerd voor inclusieve ouderenzorg

De erkenning geldt in het bijzonder voor de zorg aan patiënten met een migratieachtergrond. Cognitieve aandoeningen, zoals dementie, komen bij ouderen met een migratieachtergrond drie tot vier keer vaker voor dan bij autochtone ouderen. Toch worden deze problemen vaak pas laat herkend. Taal- en cultuurverschillen, taboes rond geestelijke gezondheid en een hoge drempel om hulp te zoeken spelen daarbij een rol. In de eerstelijnszorg ontbreekt het bovendien vaak aan kennis en ervaring om deze klachten tijdig te signaleren.

Cultuursensitieve benadering

Geriater Marleen Harkes benadrukt het belang van een cultuursensitieve benadering. “De zorg voor ouderen met geheugenproblemen sluit vaak niet goed aan bij mensen met een migratieachtergrond. Door rekening te houden met taal, cultuur en leefstijl kunnen we de diagnose en zorg beter afstemmen. Dat maakt de zorg effectiever én persoonlijker.”

Het Maasstad Ziekenhuis kiest voor een wijkgerichte aanpak. Geriaters organiseren voorlichtingsbijeenkomsten in moskeeën, ondersteunen mantelzorgers actief, verrichten huisbezoeken en werken intensief samen met huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners. Zo worden cognitieve problemen eerder herkend en kan passende zorg worden geboden.

Waardegedreven zorg

Sander Dekker, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis, wijst op het belang van deze aanpak in de regio. “Rotterdam-Zuid kent het grootste aantal mensen met een migratieachtergrond in Nederland. Als ziekenhuis zien we elke dag hoe belangrijk het is om zorg te bieden die aansluit bij de leefwereld van onze patiënten. We zijn trots op deze accreditatie, die onze inzet erkent en aansluit bij onze visie op waardegedreven zorg: zorg die écht impact heeft en het verschil maakt voor de patiënt en zijn omgeving.” De accreditatie bevestigt de deskundigheid van het Maasstad Ziekenhuis in het leveren van inclusieve geriatrische zorg. De erkenning onderstreept het belang van een cultuurgevoelige aanpak, die bijdraagt aan betere zorg en een hogere kwaliteit van leven voor een kwetsbare groep patiënten.