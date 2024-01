Maastricht UMC+ wil St. Jans Gasthuis overnemen

Het MUMC+ wil het St. Jans Gasthuis (SJG) in Weert overnemen, meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De organisaties hebben op 8 januari de toezichthouder om toestemming gevraagd voor de overname.

Veel details over de plannen worden niet gegeven. Iets meer dan een jaar geleden tekenden de partijen al een intentieverklaring om de mogelijkheden te onderzoeken voor een “duurzame samenwerking”.

Optimaal gebruikmaken

Volgens de partijen sluit de zorg die beide ziekenhuizen leveren goed op elkaar aan. Met de samenwerking worden medisch-specialistische en academische zorg versterkt en optimaal gebruikgemaakt van de beschikbare zorginfrastructuur.

Na de pandemie hadden de ziekenhuizen al goede ervaring met het verplaatsen van inhaalzorg van het Maastricht UMC+ naar het St. Jans Gasthuis.

Het is een nieuwe stap in de verdere consolidatie van het Nederlandse ziekenhuislandschap. Zo willen de Friese ziekenhuizen Medisch Centrum Leeuwarden en Tjongerschans in Heerenveen ook volledig samengaan.