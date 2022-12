SJG Weert en Maastricht UMC+ gaan intensief samenwerken

Het St. Jans Gasthuis ziekenhuis in Weert en het Maastricht UMC+ hebben op 9 december een intentieverklaring voor intensieve samenwerking ondertekend. Uitgangspunt van de samenwerking is dat beide ziekenhuizen hun zelfstandige positie behouden.

De best beschikbare zorg blijven geven aan de inwoners van Limburg, op het juiste moment en op de juiste plek. Met die intentie verkennen SJG Weert en Maastricht UMC+ de mogelijkheden van een duurzame samenwerking. Helen Mertens, voorzitter raad van bestuur Maastricht UMC+ en Gertjan Kamps, raad van bestuur SJG Weert, hebben op vrijdag 9 december een intentieverklaring ondertekend.

Maastricht UMC+ en SGJ Weert

De ziekenhuizen zien in een intensivering van de samenwerking diverse kansen. Ze denken dat ze samen de “medisch-specialistische en de academische zorg in Limburg kunnen versterken”. De beoogde samenwerking dient ook “het optimaal gebruikmaken van de beschikbare zorginfrastructuur”. Samen verwachten ze ook beter de zorg toegankelijk te kunnen houden in de provincie Limburg. Verder willen ze medisch wetenschappelijk onderzoek verbreden.

Samenwerking en zelfstandig blijven

De bedoeling is om “passende zorg te organiseren zo dicht bij de patiënt als mogelijk is”. De ziekenhuizen zeggen te geloven in een toekomst van netwerkvorming in de zorg. Uitgangspunt van de samenwerking is versterking van de patiëntenzorg. Ook willen ze een uitdagende werkomgeving voor medewerkers blijven bieden. Verder is het de bedoeling dat beide ziekenhuizen hun zelfstandige positie behouden.

Versterking zorglandschap

De ziekenhuizen zeggen dat ze complementair zijn in de zorg die ze leveren. Door de samenwerking kunnen ze “passende basiszorg, acute zorg en zeer specialistische diagnostiek en behandeling blijvend aanbieden in de regio”. Verdere samenwerking biedt het Maastricht UMC+ mogelijkheden om de academische en topreferente zorg verder te versterken. SJG Weert zal hierdoor ook in de toekomst een compleet aanbod aan zorg voor zijn verzorgingsgebied kunnen blijven bieden. Recentelijk hebben de ziekenhuizen al goede ervaring opgedaan met verplaatsing van inhaalzorg van het Maastricht UMC+ naar SJG, waaronder bijvoorbeeld oogheelkundige en orthopedische behandelingen. De komende periode gaan de ziekenhuizen de intentie verder uitwerken om op korte termijn tot een concreet samenwerkingsverband te komen.