Malafide zorgbedrijven worden nauwelijks aangepakt

Het AD en het onderzoeksjournalistieke platform Pointer van KRO-NCRV melden dat na onderzoek.

Het aantal zorgbedrijven dat structureel hoge winst maakt is sinds 2019 nauwelijks afgenomen. Sinds 2017 is deze groep zorgbedrijven nooit kleiner geweest dan 5 procent. In deze sector is dat erg ongewoon, omdat er vaste tarieven worden gehanteerd en het merendeel is gebaseerd op menselijke arbeid. Daarom is het nagenoeg onmogelijk om hogere marges dan 3 tot 5 procent te halen.

Dividenduitkeringen

Zolang die hoge winsten weer in de zorg worden geïnvesteerd, is er niets aan de hand. De tarieven en zorgpremies kunnen dan worden verlaagd. Het kan echter problematisch worden zodra dat geld uit de zorg wordt gehaald via winstuitkeringen. Tussen 2017 en 2019 is minstens 121 miljoen euro aan dividend uitbetaald. Tussen 2020 en 2022 is dat opgelopen naar bijna 200 miljoen euro. In 2022 is voor ruim 100 miljoen euro aan dividend uitgekeerd, voornamelijk door een handvol zeer grote bedragen dat incidenteel is uitbetaald. (ANP/Pointer)