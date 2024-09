Man aangehouden voor miljoenenfraude met subsidies voor coronabanen in de zorg

Een 26-jarige man is aangehouden omdat hij tijdens de coronapandemie voor miljoenen gefraudeerd zou hebben met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO).

De COZO-subsidie was bedoeld om zorginstanties in staat te stellen extra personeel in te huren om de zwaarbelaste zorgmedewerkers te ondersteunen.

Vervalsingen

De man zou in 2021 valse papieren hebben opgesteld voor verschillende ondernemingen, waarbij het leek alsof die extra personeel hadden ingehuurd, terwijl dat waarschijnlijk helemaal niet of slechts gedeeltelijk zo was. De papieren moesten de overheid ervan overtuigen dat de COZO-subsidies goed terechtkwamen.

VWS

In het onderzoek is in maart vorig jaar ook al een aanhouding verricht en zijn verschillende panden doorzocht. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de subsidieregeling in februari 2022 opgeschort na signalen dat er sprake was van mogelijke fraude. De Arbeidsinspectie onderzoekt meerdere meldingen daarover. (ANP)