Onderzoek mondkapjesdeal stilgelegd om mogelijke misstanden

Het gaat om de zaak waarin het Openbaar Ministerie (OM) Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel als verdachten aanmerkt wegens oplichting, verduistering en witwassen. Het OM is in het onderzoek mogelijk opnieuw in de fout gegaan met vertrouwelijke informatie van advocaten.

Dataroom

Eerder deze week is de zaaksofficier in het mondkapjesonderzoek gehoord door de rechter-commissaris. Daarna heeft die een onderzoek gelast en bevel gegeven om de dataroom van het OM voor onbepaalde tijd te sluiten, melden meerdere bronnen dicht bij het onderzoek aan het FD. Door het sluitingsbevel krijgen zowel medewerkers van het OM als die van de fiscale opsporingsdienst FIOD, maar ook advocaten van de verdachten, geen toegang meer tot de documenten.

Advocatenstukken

Volgens ingewijden is een deel van de geheime advocatenstukken in handen van het OM gekomen. Het gaat mogelijk ook om e-mails van advocaat Steef Bartman, die onder anderen Bernd Damme bijstaat in een civiele zaak over de mondkapjeswinst. (ANP)