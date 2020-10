Man aangehouden wegens ernstig bedreigen abortusklinieken

Een 37-jarige man is aangehouden vanwege ernstige bedreigingen gericht aan medewerkers van abortusklinieken. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat de man uit Capelle aan den IJssel vorige maand is opgepakt. Vanwege het onderzoek is het nu pas bekendgemaakt.

Een woordvoerder van het OM zegt dat de man mails stuurde naar klinieken in Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen, Rotterdam, ‘s-Hertogenbosch en Utrecht. “In de mails stonden bedreigingen in tekst, maar hij stuurde ook beelden mee waarop te zien is hoe mensen worden afgeslacht.” Deze berichten konden door veel medewerkers worden gezien.

Hechtenis

De voorlopige hechtenis van de man is vorige week met negentig dagen verlengd. Over het motief van de man en of hij alleen zou hebben gehandeld, kon het OM niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. (ANP)