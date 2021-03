‘Mantelzorg niet gratis voor maatschappij’

In 2019 besteedden de circa 5 miljoen mantelzorgers ongeveer 1,5 miljard uren aan mantelzorg, tijd die ze anders zouden geven aan werk, ontspanning of onderwijs. Als mantelzorgers niet zouden mantelzorgen, dan zou die tijd deze mensen loon of kennis opleveren. Of ze zouden fitter worden door uit te rusten. In euro’s staan deze uren voor 20 miljard, aldus MantelzorgNL. De kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, bedragen in totaal ook nog eens 1,8 miljard euro.

“Mantelzorg lijkt misschien gratis, maar dit onderzoek toont aan dat dat niet het geval is. Op de arbeidsmarkt kost ons dit arbeidskrachten. Dit gemis van krachten zal met de toenemende vergrijzing alleen maar stijgen”, waarschuwt Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL.

Overbelasting

MantelzorgNL onderstreept intussen dat het ook van groot belang is om mantelzorgers te ondersteunen, met name om overbelasting en risico op uitval te voorkomen. “Daarom onze oproep aan gemeenten: als je merkt dat een mantelzorger ‘het niet meer trekt’, aarzel dan niet om ondersteuning te bieden!”, aldus de organisatie. (ANP)