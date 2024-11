Mantelzorgers ervaren te weinig begrip van werkgevers

De combinatie van mantelzorg en werk is zo pittig dat een op de vijf mantelzorgers met een betaalde baan hierdoor gemiddeld twaalf uur per week minder is gaan werken. Een op de vijf werkende mantelzorgers ervaart weinig tot geen begrip van hun werkgever. Dit blijkt uit de Dementiemonitor van Alzheimer Nederland en Nivel.

Mantelzorgers van mensen met dementie hebben in 2024 onverminderd veel moeite om hun werk te combineren met mantelzorg. Bijna de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie heeft een betaalde baan. Dit zijn vooral mantelzorgers die voor een (schoon)ouder zorgen. Een op de vijf werkende mantelzorgers ervaart weinig tot geen begrip van hun werkgever. Tegelijkertijd geven zij aan juist het meest behoefte te hebben aan bespreekbaarheid van hun situatie (45 procent) en flexibiliteit, zoals vaker thuis werken (41 procent). Gerjoke Wilmink, directeur bestuurder Alzheimer Nederland: “We roepen werkgevers op om aandacht te hebben voor deze groeiende groep. Zo voorkom je dat mantelzorgers minder uren gaan werken of uitvallen.”

Overbelaste mantelzorgers

De Dementiemonitor laat verder zien dat mantelzorgers zich iets meer belast voelen dan voorgaande jaren. Meer dan de helft (56 procent) voelt zich tamelijk, zeer zwaar belast of overbelast. 71 procent ervaart problemen bij het combineren van zorg en dagelijkse activiteiten. Omdat mantelzorgers onmisbaar zijn voor veel mensen met dementie, is het van belang om hen voldoende ondersteuning te bieden. De sociale omgeving is hierbij van cruciaal belang. Opvallend is dat zeer zwaar tot overbelaste mantelzorgers juist minder hulp van familie en vrienden ontvangen dan mantelzorgers die minder belast zijn. Begrip en hulp van de omgeving neemt daarbij af naarmate de dementie van de naaste vordert, terwijl dan juist meer hulp nodig is.

Lange wachttijd casemanager thuis

Net als in voorgaande peilingen van de Dementiemonitor, is casemanagement volgens mantelzorgers de belangrijkste vorm van zorg en ondersteuning. De casemanager dementie zit in de basisverzekering. Wel is de wachttijd voor casemanagement gemiddeld zestien weken. Dat is royaal boven de vastgestelde norm van zes weken. Naast de casemanager staan hulp bij het huishouden, zorg van de huisarts, thuiszorg en groepsactiviteiten voor de naaste in de top-5 van belangrijkste zorg en ondersteuning. Wilmink: “Gezien de enorme druk op de mantelzorgers én op de arbeidsmarkt is het belangrijk om ook deze ondersteuning van mantelzorgers beter en sneller te organiseren.”