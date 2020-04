Mantelzorgers mogen zich binnenkort testen op coronabesmetting

Mantelzorgers zullen binnenkort aanspraak kunnen maken op het testen bij de GGD op besmetting met het coronavirus. Dat heeft minister De Jonge gezegd in een debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis.

Op dit moment is de testcapaciteit 17.500 personen per dag, waarvan ongeveer 7000 mensen gebruikmaken. Het aantal mensen dat zich laat testen stijgt, omdat meer zorgpersoneel zich meldt en bovendien de groep die mogen testen volgende maand wordt uitgebreid met het onderwijzend personeel en medewerkers in de kinderopvang.

Stap voor stap

“Mantelzorgers zouden de volgende groep zijn die in aanmerking komt voor een coronatest”, aldus De Jonge: “Ik hoop dat dat binnenkort al kan, maar alles stap voor stap.” De verwachting is dat de maximumcapaciteit op termijn naar 29.000 testen per dag kan, maar de minister kan pas over enkele weken zeggen wanneer die maximumcapaciteit zal worden behaald. Het is nog altijd “spannend”of er ook op de lange duur genoeg benodigdheden voor deze tests zullen zijn, aldus de minister.

Corona-app

De Jonge hield vast aan het belang van de ontwikkeling van een ‘corona-app’, maar ontkende dat de appathon van afgelopen weekend te haastig werd uitgevoerd: “Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Waar heel veel wordt gehakt, vallen heel veel spaanders.”

De minister wil de snelheid erin houden bij de ontwikkeling van een dergelijke app: “We gaan het doen in een tempo dat je er nog wel wat aan hebt. Als je het doet in de gebruikelijke volgorde, dan hebben we eerder een vaccin dan een app.”

De Jonge sluit overigens niet uit dat het niet lukt om een geschikte app te maken. Alternatief is dan volgens hem dat er meer capaciteit komt om handmatig bronnen- en contactonderzoek te doen. De minister heeft vorige week de GGD gevraagd hiervoor op te schalen, vooral omdat de basisscholen volgende maand open gaan.

Beschermingsmiddelen

“Er is schaarste, maar het gaat beter” met de persoonlijke beschermingsmiddelen, aldus De Jonge. De verdeling tussen de cure en de care gaat ook beter, vertelde hij de Kamer: “Het is heel hard werken, maar de krapte is daarmee niet weg.”

VWS begint vrijdag met enkele pilots die moeten uitwijzen of er een alternatieve bezoekregeling mogelijk is in de verpleeghuiszorg. De Jonge hoopt over enkele weken hierover duidelijkheid te hebben. Ook met de gehandicaptenzorg wordt overlegd of soortgelijke versoepelingen van de bezoekregeling verantwoord zijn.