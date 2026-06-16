Marathon Sneek afgelast wegens inhuur nep-hulpverlener

De marathon die zaterdag in Sneek zou plaatsvinden, gaat niet door en wordt verplaatst naar het najaar.

De reden is dat de medische basiszorg niet voldoende kan worden gegarandeerd, meldt de organisatie.

Nep-ambulanceverpleegkundige

Maandag kwam via de Groningse nieuwssite Sikkom naar buiten dat het EHBO-plan voor de marathon was opgesteld door de 22-jarige man die dit jaar terechtstond omdat hij zich meermaals had voorgedaan als ambulancebroeder. De gemeente trok de vergunning in toen ze onlangs door de politie op de hoogte werd gesteld dat de nep-ambulanceverpleegkundige de opsteller was van het zorgplan. “Wij schrokken hier natuurlijk enorm van”, liet Marianne Bouwman namens de organisatie eerder op de dag weten. “Op basis van de informatie die wij hadden, leek alles te kloppen.”

Zorgplan

Volgens de organisatie is daarna hard gewerkt om een alternatief zorgplan op te stellen en de benodigde EHBO’ers te regelen. Maar ondanks alle inzet is dat niet gelukt. “De veiligheid van deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en alle betrokkenen staat voor ons altijd voorop”, aldus de organisatie, die binnenkort hoopt met een nieuwe datum te komen.

Veroordeling

De 22-jarige man is in april veroordeeld omdat hij zich jarenlang voordeed als ambulanceverpleegkundige, terwijl hij niet bevoegd was. Hij reed zelfs rond in een soort ambulancevoertuig en verscheen ongevraagd bij ongevallen. De rechtbank legde hem een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf op. Volgens Sikkom is de man in hoger beroep gegaan.

Warmte

Ook de verwachte warme temperaturen voor dit weekend speelden volgens de organisatie mee om de marathon te verplaatsen. Vorige maand raakten tijdens diverse hardloopevenementen in het land meerdere mensen bevangen door de warmte. Twee deelnemers aan de (halve) marathons van Utrecht en Leiden zijn overleden. (ANP)