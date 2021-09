Marc van Kempen nieuwe directeur van Qualizorg

Naast zijn werk voor Qualizorg is Van Kempen sinds 2019 benoemd in de adviesraad van het Ludwig Boltzmann Instituut voor “Digital Health and Prevention”, verbonden aan de Universiteit van Salzburg. Het doel van het instituut is om HVZ-patiënten te ondersteunen bij het maken van langdurige, duurzame, efficiënte en effectieve gezondheidsbevorderende veranderingen in levensstijl met behulp van nieuwe digitale technologieën.

Kwaliteitsindicatoren

Qualizorg is marktleider in Nederland en gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg. Het concern beheert databases (TTP), biedt maatwerkprojecten en is de organisatie achter de dataverzamelings- en analysetools van Qualiview. Qualizorg werd in 2019 overgenomen door de Duitse softwarebouwer CompuGroup Medical (CGM).