Marc van Ooijen treedt toe tot ActiZ-bestuur

Van Ooijen is bestuursvoorzitter van De Zorggroep, een ouderenzorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg.

Kerngroep Thuis

De Kerngroep Thuis speelt binnen de branchevereniging voor ouderenzorg een belangrijke rol in het ontwikkelen van ideeën en beleid op het terrein van zorg thuis. Het gaat dan om thema’s als de toekomst van de wijkverpleging, de ontwikkeling van het sociaal domein en de versterking van de eerste lijn. Vanuit de kerngroep en het bestuur wordt ook het landelijke overleg gevoerd met zorgverzekeraars en het ministerie van VWS.

Zorggroep

Van Ooijen over zijn benoeming: “Een mooie en eervolle positie om het gedachtengoed dat we binnen De Zorggroep ontwikkelen ook in te brengen op landelijke bestuurlijke tafels. Maar ook om te leren van anderen en die kennis naar onze organisatie te halen. Het gaat immers uiteindelijk niet om het belang van de eigen organisatie, maar om het toekomstbestendig organiseren van de ouderenzorg. Dat is ook mijn missie als bestuurder van De Zorggroep.”