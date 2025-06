Roeli Mossel ontvangt koninklijke onderscheiding

Roeli Mossel, oud-bestuurder van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorginstellingen (NNCZ), is dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens haar afscheid als bestuurder werd ze geprezen voor het versterken van de leefbaarheid en samenredzaamheid in dorpen en wijken.

Mossel startte op 1 januari 2015 als bestuurder van NNCZ. Ze koos destijds voor de zorgcoöperatie omdat ze de grote verandering in de ouderenzorg als eindverantwoordelijke wilde kunnen sturen. Na tien jaar nam ze dinsdag afscheid als bestuurder.

Samenredzaamheid

Tijdens het NNCZ Inspiratiefestival op 24 juni werd Mossel met een koninklijke onderscheiding verrast. “Wat Roeli’s werk als bestuurder bijzonder maakt, is haar niet-aflatende inzet voor het versterken van leefbaarheid, voorzieningen en samenredzaamheid in de dorpen en wijken”, meldt NNCZ. “Zij keek altijd door de bril van de inwoner, niet vanuit systemen maar vanuit de leefwereld. Daarmee liep zij voorop in een beweging die inmiddels breder wordt omarmd: het bouwen aan een zorgzame samenleving waarin zorg dichtbij, vertrouwd en samen- en aanvullend op inwoners wordt georganiseerd.”

Sinds 2015 werkte Mossel met de visie Domeinoverstijgend Samenwerken (DOS) aan het doorbreken van schotten en het creëren van maatwerkoplossingen. “Het resultaat is zichtbaar in talloze initiatieven die inwoners ondersteunen om langer en met meer kwaliteit van leven in hun eigen omgeving te blijven wonen.”

Nieuw tijdvak

In haar afscheidswoord benadrukte Mossel dat de koninklijke onderscheiding niet alleen van haar is, maar van alle medewerkers, inwoners en samenwerkingspartners met wie zij de afgelopen jaren heeft gebouwd aan betere zorg en sterkere gemeenschappen.

Na 45 jaar werkzaam geweest te zijn in de ouderenzorg “breekt een nieuw tijdvak aan waarin een nieuwe balans tussen werk en privé zal ontstaan”, aldus Mossel. Wel blijft ze beschikbaar om te adviseren en mee te denken in de Noordelijke provincies.