Roeli Mossel stopt als bestuurder van NNCZ

Roeli Mossel zwaait per 24 juni 2025 af als bestuurder van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorginstellingen (NNCZ). Na 45 jaar werkzaam geweest te zijn in de ouderenzorg “breekt een nieuw tijdvak aan waarin een nieuwe balans tussen werk en privé zal ontstaan”, meldt Mossel.

Sinds 1 januari 2015 is Mossel bestuurder van NNCZ. Ze koos destijds voor de zorgcoöperatie omdat ze de grote verandering in de ouderenzorg als eindverantwoordelijke wilde kunnen sturen. Daarvoor was ze directeur Wonen, Welzijn en Zorg bij de KwadrantGroep.

Zorgzaam samenleven

Mossel schrijft in haar afscheidscolumn dat de onderwerpen die zij vijftien jaar geleden in columns agendeerde, nog steeds overeenkomen met de thema’s die nu spelen. “Er is naar mijn idee nog steeds veel aandacht nodig van ons allemaal op het thema “fijn en zorgzaam samenleven” in een nieuwe samenstelling van onze gemeenschappen. Maken we hierin voldoende snel stappen? Hebben we voldoende voorbereidingstijd gebruikt, daar waar we al lang weten wat eraan zit te komen? En nog wezenlijker: zijn we er ons voldoende van bewust wat een nieuwe samenstelling van de bevolking van ons allemaal vraagt?”, vraagt Mossel zich bezorgd af.

Per 24 juni draagt ze het bestuurlijke stokje over. Wel blijft Mossel beschikbaar om mee te denken en te adviseren in de noordelijke provincies.