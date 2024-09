Marcel Levi: ‘Bezuinigingen raken umc’s hard’

Levi stelt dat de bezuinigingen grote gevolgen hebben voor de hele sector. “Er dreigt talent en kennis verloren te gaan door deze bezuinigingen. Uiteindelijk raakt dit ons land, omdat de knappe koppen van morgen niet meer hier opgeleid worden of de wetenschap verlaten. Daarmee komt onze positie als Nederland kennisland in gevaar.”

Korten op NWO

NWO wordt zelf op diverse onderdelen gekort. Het budget voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur wordt met 30 miljoen euro per jaar minder.

Sectorplannen zijn behouden

NWO is opgelucht dat de sectorplannen zijn behouden. Dat is goed nieuws voor de ongeveer 1200 recentelijk aangestelde onderzoekers aan universiteiten en umc’s, die hun baan dreigden te verliezen door de bezuinigingen en daarmee hun onderzoek niet voort zouden kunnen zetten.

Bezuiniging blijft overeind

Tegelijkertijd blijft het totaalpakket van 1 miljard euro aan bezuinigingen overeind en dat is zorgwekkend, vindt Levi. “Uiteindelijk zal dit leiden tot minder kennis, minder innovaties en minder opgeloste problemen. Terwijl we dit als land zo hard nodig hebben. Nederland is één van de belangrijkste kennishubs in Europa, maar op deze manier zetten we die positie op het spel. En dat is ook slecht nieuws voor onze economie, onze strategische autonomie én onze brede maatschappelijke welvaart.”