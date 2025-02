Rumoer rond ZorgSaam, maar ook goed nieuws voor Zeeuwse zorgaanbieder

Medisch specialisten, inwoners en de SP trekken aan de bel over de toekomst van ZorgSaam. Ze vrezen dat er door de vergaande samenwerking met Adrz geen volwaardig ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen overblijft. Toch is er ook goed nieuws.

Ziekenhuis- en vvt-aanbieder ZorgSaam verkeert al langer in zwaar weer. De zorggroep heeft over 2023 een verlies van 11,5 miljoen euro geleden. Om weer financieel gezond te worden, bezuinigt ZorgSaam in totaal 14,1 miljoen euro. In het ziekenhuis gaat het in totaal om 3,7 miljoen euro. Daarnaast zijn er spanningen op de werkvloer. Zo zijn er te weinig neurologen om de afdeling neurologie open te houden, waardoor patiënten voor spoedzorg naar UZ Gent worden vervoerd. Daarnaast namen oogartsen ontslag omdat ze niet met een andere afdeling willen samenwerken. Huisartsen en patiënten in Zeeuws-Vlaanderen maken zich al langere tijd zorgen over de financiële malaise bij ZorgSaam.

Volwaardig ziekenhuis

Ondertussen voeren ZorgSaam en Adrz gesprekken over nauwere samenwerking. Samen met Adrz, CZ en Erasmus MC – eigenaar van Adrz – heeft ZorgSaam concrete afspraken gemaakt. “Daarmee zijn we op de goede weg om een brede waaier aan ziekenhuiszorg, ook in de nabije toekomst, zoveel mogelijk in Zeeland aan te bieden”, aldus Frans Wolbers, programmamanager samenwerking Adrz. Daarin is vastgelegd dat de 24/7 ziekenhuislocaties van ZorgSaam in Terneuzen als Adrz in Goes in stand blijven.

Afgelopen maandag en dinsdag luidden de medisch specialisten echter de noodklok in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Driekwart van de specialisten vreest voor uitkleding van het ziekenhuis en verlies van een volwaardig ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast vinden zij dat de raad van bestuur niet naar hen luistert, spreken zij van een ‘totaal wantrouwen’ en melden zij dat ze anderhalf jaar lang gemuilkorfd zijn.

Handtekeningenactie

Daarom heeft de medische staf de stekker uit het overleg over vergaande samenwerking getrokken. De artsen zijn voor samenwerking, maar eisen duidelijkheid van hun directie over het behoud van een volwaardige intensive care, spoedeisende hulp, dottercentrum en geboortezorg. De raad van bestuur van ZorgSaam meldt de Zeeuwse courant dat het voortbestaan van het ziekenhuis in Terneuzen met 24/7 acute zorg niet ter discussie staat.

Ondertussen is de SP in Zeeuws-Vlaanderen met steun van de SP-fractie in de Provinciale Staten een handtekeningenactie ‘Red het ziekenhuis’ begonnen. De ingezamelde handtekeningen worden uiteindelijk aan het bestuur van ZorgSaam overhandigd. Afgelopen najaar opende de SP vanwege de financiële malaise al een meldpunt. Hoewel diverse patiënten mopperden over de lange wachttijden, gaven andere patiënten en cliënten aan tevreden te zijn over de geboden zorg.

Kwaliteit op orde

Ondanks de rumoerige week voor ZorgSaam is er ook goed nieuws. De zorggroep meldt als eerste van Nederland alle drie de deelaudits van kwaliteits- en veiligheidssysteem Qualicor Europe succesvol doorlopen te hebben. De gouden Qualicor accreditatie is een bevestiging dat patiënten en cliënten van ZorgSaam op goede zorg kunnen rekenen, aldus ZorgSaam-bestuurder Kim Hurkens. “Voor alle medewerkers van ZorgSaam is dit een prachtige erkenning van de kwaliteit en inzet. Echt een pluim voor iedereen die, ook in een deze toch wel uitdagende tijd, de zorgvrager en de kwaliteit van zorg op nummer 1 zet.”