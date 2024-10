Huisartsen en patiënten bezorgd over bezuinigingen ZorgSaam

Huisartsen en patiënten in Zeeuws-Vlaanderen maken zich zorgen over de financiële zorgen bij ZorgSaam. Dat meldt Omroep Zeeland.

Afgelopen voorjaar meldde ZorgSaam een verlies van 11 miljoen euro over 2023. De ziekenhuis- en vvt-aanbieder in Zeeuws-Vlaanderen kondigde daarna een bezuiniging van 14 miljoen euro aan.

Bezuinigingen

ZorgSaam snijdt zo’n 5,4 miljoen euro in het ziekenhuisbudget. In de vvt wordt zo’n 2,3 miljoen euro gesnoeid. Het resterende bezuinigingsbedrag wil ZorgSaam bij elkaar sprokkelen met de besparing op de inkoop van goederen en diensten. Zo is zijn de advieskosten en de inzet van personeel niet in loondienst teruggebracht. In totaal schrapt ZorgSaam 58 banen, aldus PZC. Met een vacaturestop en de beëindiging van tijdelijke contracten verwacht het bestuur gedwongen ontslagen te vermijden. Daarnaast moeten strategische samenwerkingen beterschap beloven en worden geplande investeringen tot het financiële meerjarenplan in de ijskast gezet.

Onzekerheid

Naast de bezuinigingen kampt ZorgSaam met personeelsissues. Zo zijn er te weinig neurologen om de afdeling neurologie open te houden, waardoor patiënten voor spoedzorg naar UZ Gent worden vervoerd. Daarnaast namen oogartsen ontslag omdat ze niet met een andere afdeling willen samenwerken. Karin Smit, directeur-bestuurder van huisartsenorganisatie Nucleuszorg, merkt dat huisartsen en patiënten bezorgd zijn. “Je merkt dat huisartsen dan ook op zoek zijn. Waar moeten wij met onze patiënten naartoe?”, vertelt ze aan Omroep Zeeland. Smit constateert dat patiënten hun heil al bij een ziekenhuis over de grens zoeken.

Zorgverzekeraar CZ en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) melden Omroep Zeeland vertrouwen te hebben in de aanpak van ZorgSaam. Wel houden beide partijen een vinger aan de pols. “We vragen iedereen vertrouwen te hebben in onze inzet om bedrijfsmatige verbeteringen door te voeren om iedereen goede zorg te kunnen bieden”, reageert ZorgSaam. “Op dit moment lijkt het erop dat we voor 2025 richting een sluitende begroting kunnen gaan door de maatregelen die inmiddels zijn en nog worden genomen.”