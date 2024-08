Oogartsen ZorgSaam nemen ontslag omdat ze niet willen samenwerken met andere kliniek

Vrijdag verkondigde het bestuur van de Zeeuwse zorggroep de dienstverlening van oogheelkunde aan te pakken. “We gaan onze bereikbaarheid vergroten, onze service verbeteren, lange wachtlijsten terugdringen en de groeiende zorgvraag op een betere manier het hoofd bieden”, aldus bestuurders Kim Hurkens en Edwin Hummel.

Nieuw team

Het ziekenhuis in Terneuzen gaat daarvoor samenwerken met Eyescan, een oogheelkundekliniek die samenwerkt met meerdere ziekenhuizen en gespecialiseerd is in alle aspecten van oogheelkunde. “De samenwerking wordt tot op detail uitgewerkt. Zo wordt er op dit moment gekeken naar een nieuw team oogartsen en wordt de polikliniek opnieuw vormgegeven”, meldt het bestuur.

De Provinciale Zeeuwse Courant bericht dat de drie vaste oogartsen collectief ontslag hebben genomen. Zij willen niet samenwerken met Eyescan.