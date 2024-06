Mark Janssen nieuwe bestuursvoorzitter Zorginstituut

Janssen startte zijn loopbaan als organisatieadviseur, voor een groot deel in de zorgsector. Vanaf 2005 heeft hij verschillende bestuurlijke functies vervuld in de langdurige- en medisch-specialistische zorg. Sinds 2020 is hij bestuurder van Radboudumc.

Natuurlijk moment

Wijma werkte acht jaar bij het Zorginstituut. In deze periode is passende zorg ontwikkeld. Wijma ziet de volgende fase, de fase van uitvoering en borging van de afspraken van het Integraal Zorgakkoord en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), als een natuurlijk moment om het stokje over te dragen aan Janssen. Ook wil Wijma een andere werk-privébalans in zijn leven brengen. Dat wil overigens niet wil zeggen dat hij zichzelf op non-actief zet. Wijma wil zich ‘in het kader van passende zorg blijven inzetten om de noodzakelijke verbinding tussen de zorg en het sociaal domein verder te smeden en te verstevigen.’

Werving en selectie

Zorginstituut Nederland benadrukt dat de benoeming van Janssen geen benoeming is op een algemene bestuursdienstfunctie, maar wel tot stand is gekomen met een procedure vergelijkbaar met die voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door de directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst in samenwerking met Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS.

Verschil maken

Abigail Norville, plaatsvervangend secretaris-generaal van VWS: “Met Mark aan het roer krijgt het Zorginstituut een ervaren bestuurder die op een prettige manier van zich laat horen. Gericht op samenwerking, altijd zoekend naar hoe iets wel kan. Het zorgveld is volop in beweging. Mark brengt de nodige kennis met zich mee om in dat veld met het Zorginstituut het verschil te maken.”

Toegankelijk

Janssen: “Nederland staat voor grote uitdagingen bij het toegankelijk houden van de zorg en het op niveau houden van de gezondheid van iedereen in Nederland. Als voorzitter van Zorginstituut Nederland krijg ik de unieke kans om voor de breedte van de gezondheidszorg in Nederland bij te dragen aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid, aan passende zorg dus. In de loop van mijn voorzitterschap van Zorginstituut Nederland wil ik bereiken dat iedereen in Nederland erop kan vertrouwen dat we de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg behouden.”