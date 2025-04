Sjaak Wijma wordt voorzitter bij ZonMw-programma passende zorg

Op 9 april 2025 werd het Kaderprogramma Passende Zorg gelanceerd. ZonMw voert het programma – waarvoor 290 miljoen euro beschikbaar is – in opdracht van VWS uit.

Passende zorg vormgeven

Het programma stimuleert onderzoek om passende zorg te concretiseren. ZonMw trekt daarvoor samen op met patiënt-, beroeps- en brancheorganisaties, zorgverzekeraars, richtlijnontwikkelaars, Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Wijma vertelt dat het zorgveld veel ruimte krijgt om passende zorg binnen de Zorgverzekeringswet vorm te geven. “Daarbij speelt dit kaderprogramma een sleutelrol.”

Wijma, tot voor kort bestuursvoorzitter van Zorginstituut Nederland, is per direct benoemd als voorzitter van de kerncommissie van het kaderprogramma. Daarnaast wordt hij voorzitter van de klankbordgroep passende zorg. ZonMw is blij met de komst van Wijma. “Hij heeft zijn sporen in de zorg ruimschoots verdiend en kent het veld als geen ander. In hem vinden we een energieke en constructieve begeleider van dit belangrijke kaderprogramma, waarvoor goede samenwerking met tal van zorgpartijen nodig is”, aldus ZonMw-voorzitter Arfan Ikram.