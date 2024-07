Mark Kramer sluit zich aan bij BeBright

Sinds alle handtekeningen zijn gezet onder het Integraal Zorgakkoord krijgt regionaal samenwerken steeds meer vorm, maar, stelt Kramer, er is meer aandacht nodig voor de ‘spreiding naar beneden’ in plaats van alleen de concentratie van medisch specialistische zorg. “De echte uitdaging zit in de beweging waar zorg over grenzen van zorgorganisaties en bekostigingsregels wordt geleverd. Dat vraagt andere zorgconcepten en zorgprocessen die, ondanks de goedbedoelde regioplannen, nog moeizaam van de grond komen.”

Kennis

De gebundelde kennis van ziekenhuizen zou dichter bij de burger moeten komen, stelt Kramer. “Huisartsen en het wijkteam zouden daarvan kunnen profiteren, zoals bij de Amsterdamse WijkKliniek voor kwetsbare ouderen. Op die manier worden minder mensen ten onrechte doorgestuurd naar het ziekenhuis. Dat is hard nodig gezien het personeelstekort. Niet de financiering, maar de beschikbaarheid en de toegang tot zorg vormen de grootste knelpunten.”

Andere modellen

Kramer vraagt zich af of de huidige zorginrichting houdbaar is. Kleine streekziekenhuizen hebben volgens hem een belangrijke rol in het systeem, maar hij is kritisch over de vraag hoe, waar en welke zorg het best geleverd kan worden. “Laten we andere modellen bedenken om patiënten te helpen, ook patiënten met acute problemen.” Kramer doelt dan bijvoorbeeld op Cardiologie Centra Nederland voor de triage van acute cardiologische patiënten. “We ontkomen er niet aan om keuzes te maken.”

Winnaar

Het strategie- en transformatiebureau BeBright helpt zorgorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden met een strategische agenda en de realisatie. Kramer: “Uit mijn veertig jaar werkervaring blijkt dat als je durft te veranderen je op termijn een winnaar bent. Als je wacht op een betaaltitel of omdat je denkt dat je financieel gestraft gaat worden, dan mis je de boot.”

Omdat Kramer ook voorzitter is van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) denkt hij binnen BeBright niet mee over opdrachten die over dit domein gaan.