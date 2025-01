Martin van Rijn wordt bemiddelaar in conflict apotheek-cao

Het kabinet heeft Martin van Rijn gevraagd om de impasse in de onderhandelingen over de cao voor apotheekmedewerkers te doorbreken, laat VWS-minister Fleur Agema weten. De apothekersassistenten voeren al maanden actie voor een beter salaris.

Van Rijn was onder meer staatssecretaris en minister van VWS in twee kabinetten-Rutte en bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep (RHG). Na het mislukken van deze fusie, werd hij in 2020 voorzitter van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes.

“De overheid is geen partij in die onderhandelingen, maar ik constateer wel dat de salarissen achterlopen”, zegt Agema in een verklaring. “Ik vind het belangrijk dat mensen nu en in de toekomst kunnen blijven rekenen op goede apothekerszorg en daarvoor is nodig dat apothekersassistenten en apothekers zich weer op hun taken kunnen concentreren.”

Agema heeft Van Rijn gevraagd te verkennen hoe de gesprekken “vlotgetrokken kunnen worden”. Naast meer loon willen de apothekersassistenten ook meer aandacht voor zaken als agressie aan de balie. (ANP)