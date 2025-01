Maurice van den Bosch treedt toe NVZ-bestuur

Van den Bosch is bestuursvoorzitter van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Daarnaast is hij toezichthouder bij Zuyderland en hoogleraar interventieradiologie in het UMC Utrecht. Tot eind 2023 was hij bestuursvoorzitter van het OLVG en van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen.

Innovaties implementeren

De NVZ-leden hebben ingestemd met de benoeming van Van den Bosch als bestuurslid. Daarmee start hij per 1 februari als opvolger van Karin Mondriaan, bestuurder bij het Radiotherapeutisch Instituut Friesland. Van den Bosch neemt onder meer de arbeidsmarkt en digitale transformatie voor zijn rekening. Hij kijkt ernaar uit om met zijn NVZ-collega’s belangrijke vraagstukken op te lossen. “Waarbij het duurzaam opvangen van de stijgende zorgvraag, met de krapte op de arbeidsmarkt en het parallel implementeren van innovaties in lijn met het Integraal Zorgakkoord, de belangrijkste is.”

NVZ-bestuursvoorzitter Ad Melkert: “Als bestuurder heeft Maurice de afgelopen jaren in de praktijk gewerkt aan samenwerking, goed werkgeverschap en toekomstbestendige patiëntenzorg. Ik ben blij dat hij deze praktijkervaring meeneemt naar de landelijke NVZ-tafel.”