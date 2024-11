Máxima Centrum schond normen bij corona-onderzoek

Medewerkers van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht hebben de normen voor wetenschappelijk onderzoek overtreden met een omstreden studie naar oversterfte en coronavaccinatie. Maar er was geen sprake van opzet, concludeert de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van het kinderziekenhuis.

De onderzoekers concludeerden begin juni dat vaccinaties tegen het coronavirus mogelijk hebben geleid tot meer sterfgevallen dan verwacht, oftewel oversterfte. Die studie werd gepubliceerd in het gezaghebbende Britse wetenschappelijke tijdschrift BMJ Public Health. Dat leidde tot veel ophef, niet alleen door de conclusies, maar ook omdat het onderzoek niets te maken heeft met het werk van de oncologen. Ongeveer een week na publicatie nam het ziekenhuis afstand van het onderzoek.

Wetenschappelijke integriteit

Volgens de commissie die de publicatie heeft onderzocht, was er geen sprake van een “schending van wetenschappelijke integriteit”. De betrokken artsen mogen nog reageren op de bevindingen, die pas daarna openbaar worden gemaakt.

Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum zegt de procedures rond wetenschappelijk onderzoek te willen verbeteren. Zo moeten artikelen strenger worden gecontroleerd voordat onderzoekers ze naar een tijdschrift mogen sturen om daar te worden gepubliceerd. “Ons wetenschappelijk onderzoek moet altijd voldoen aan de hoogste standaarden. Dat is essentieel om onze missie waar te maken. Dat er tekortkomingen hebben plaatsgevonden betreuren we”, laat René Medema, hoofd wetenschap van het ziekenhuis, in een verklaring weten.

BMJ Public Health

Het ziekenhuis meldt ook dat de onderzoekers aan het tijdschrift hebben gevraagd om het gewraakte artikel terug te trekken, maar dat dit nog niet is gebeurd.

Reconstructie

De Volkskrant publiceerde dinsdag een verhaal over de totstandkoming van de studie. Het oorspronkelijke idee zou zijn geweest om onderzoek te doen naar het effect van coronamaatregelen op kinderen met kanker in Afrika. Maar gaandeweg veranderde de opzet. De hoogleraar die het project leidde, uitte wel sterke twijfels, maar met die aanmerkingen werd niets gedaan en de hoogleraar greep niet in, aldus de reconstructie. (ANP/Skipr)