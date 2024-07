Mede-oprichters Co-Med nemen afstand van bedrijf

Co-Med-directeur Guy Vroemen heeft volgens zijn voormalige zakenpartners meerdere keren foutieve gegevens verstrekt over de financiële situatie van de huisartsenketen. “Een heleboel mensen zijn in het ootje genomen”, zegt mede-oprichter Guy Schulpen tegen EenVandaag.

De problemen bij Co-Med stapelen zich de afgelopen weken zo hoog op dat het bedrijf inmiddels technisch failliet is. Het verbaast Schulpen niet: “Er is een financiële mist opgetrokken die niet meer te controleren was. Inkomsten werden beter voorgesteld en schulden werden kleingehouden voor de buitenwereld.”

Daarbij wijst hij naar voormalig zakenpartner Vroemen, die de laatste jaren directeur en enig eigenaar van de huisartsenketen is. “Ik, een investeerder, de verzekeraars, en een heleboel mensen binnen en buiten, zijn in het ootje genomen”, zegt hij. “Feit is dat hier een deel van de waarheid is achtergehouden. Dus dan ben je op z’n minst aan het aan het liegen.” (ANP)