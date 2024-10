Medewerkers vvt willen in cao harde afspraken over verlaging werkdruk

Beeld: Kobus Louw / Getty Images / iStock

De vakbond hield de enquête aan de vooravond van de onderhandelingen voor een nieuwe cao VVT. Ruim 470 duizend mensen die in de vvt werken vallen onder de cao. De huidige cao loopt af op 31 december 2024.

Werkdruk

Van de respondenten zegt 77 procent dat de werkdruk de afgelopen twee jaar verder is toegenomen. Belangrijkste redenen daarvoor zijn een tekort aan collega’s en meer cliënten die intensieve zorg nodig hebben. “Door het grote tekort aan collega’s worden de werknemers toch vaak buiten werktijd gebeld. Maar liefst 60 procent van de respondenten geeft aan dat dit regelmatig gebeurt, ondanks afspraken hierover in de huidige cao”, zegt Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Lonen

Ondanks dat de lonen de afgelopen periode tussen de 10 en 15 procent stegen, heeft twee derde van de respondenten nog moeite om rond te komen. De FNV wil dan ook dat de lonen in 2025 met 7 procent omhoog gaan.

Daarnaast geven veel medewerkers aan graag tot hun pensioen in de sector willen blijven werken. Voor 70 procent van de respondenten is het dan wel nodig om ander of lichter werk te willen doen om het werk vol te houden. Ook willen ze afspraken over minder uren werken in de laatste jaren voor het pensioen.

De Haas: “Ik hoop dat de werkgevers echt beseffen dat een ommekeer nodig is, anders loopt de sector leeg, terwijl er nu al grote personeelstekorten zijn.”