Medisch specialisten geven politiek zeven punten voor verkiezingsagenda

Aanpak van het personeelstekort, het tekort aan geneesmiddelen en structureel investeren in preventie behoren tot de zeven punten op de verkiezingsagenda van medisch specialisten. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft de agenda deze week aan alle politieke partijen aangeboden.

De agenda is tot stand gekomen na een enquête onder de 23.000 medisch specialisten die lid zijn van de FMS. De specialisten wijzen erop dat de zorg onder druk staat door de vergrijzing, de technologische ontwikkelingen en de toenemende complexe zorgvragen. Om de zorg voor alle patiënten toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden zouden volgens de specialisten zeven punten bovenaan de politieke agenda moeten staan.

1. Personeelstekort is grootste probleem

Behoud de verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgverleners, zowel in de eerste en tweede lijn als in de ggz, voor het vak. Halveer daadwerkelijk de administratielast en zorg voor meer tijd voor de patiënt. Zorg voor adequate financiering van samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Stimuleer en faciliteer innovaties zoals e-health en AI. Investeer in al die bevlogen vakmensen en hun werkplezier.

2. Voorkom tekorten aan geneesmiddelen

De tekorten aan medicijnen en medische hulpmiddelen zijn een bedreiging van de patiëntveiligheid en staan het leveren van passende zorg in de weg. De overheid moet hier nu maatregelen op nemen om dit groeiende probleem structureel op te lossen.

3. Investeer in preventie

Zonder gerichte wet- en regelgeving op voeding, alcohol en tabak blijft de zorgvraag onnodig stijgen. Dit voelt voor artsen als dweilen met de kraan open. Bovendien is het essentieel om ook de armoedekloof aan te pakken, omdat die direct leidt tot een kloof in gezondheid en welzijn.

4. Klimaatcrisis evolueert tot gezondheidscrisis

Het is essentieel de gezondheidsrisico’s die klimaatverandering met zich meebrengt te erkennen. Daarom moet de klimaatcrisis een topprioriteit blijven in de politiek. Ook de zorgsector dient duurzamer ingericht te worden.

5. Wachttijden ggz en ziekenhuizen

De lange wachttijden leggen een grote druk op de zorg en de samenleving. Dit leidt bij patiënten tot toenemende klachten zowel fysiek, sociaal als mentaal, en daarmee tot hogere zorgkosten.

6. Digitale toegankelijkheid patiëntgegevens

Wij willen een gebruiksvriendelijk epd dat in elk ziekenhuis hetzelfde werkt. De gebrekkige beschikbaarheid van patiëntgegevens is een gevaar voor de patiëntveiligheid en een showstopper voor het leveren van passende zorg.

7. Spreekkamer is domein patiënt en arts

Verminder de bemoeienis en de regeldruk van overheid, zorgverzekeraars en instituten. Herstel het vertrouwen in de zorgverleners. De FMS vindt het maken van keuzes voor het leveren van passende zorg van groot maatschappelijk belang en levert daar graag haar bijdrage aan, maar in de spreekkamer moet het belang van de individuele patiënt centraal staan.