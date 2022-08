Medisch tuchtcollege tikt artsen harder op de vingers

Het medisch tuchtcollege legde de afgelopen jaren vaker strenge maatregelen op, zoals berispingen en schorsingen. Het aandeel nam in veertien jaar tijd met respectievelijk bijna 70 en bijna 90 procent toe. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekscollectief Spit in samenwerking met Trouw en de Groene Amsterdammer. Het gaat daarbij niet om grote aantallen; in 2019 waren er 65 berispingen.