Meer 65-plussers met corona naar huisarts

Relatief veel mensen van 65 jaar en ouder zijn in de afgelopen weken met een coronabesmetting naar de huisarts gegaan. Dit begon half juni. Volgens onderzoeksinstituut Nivel neemt het aantal huisartsenbezoeken in de andere leeftijdsgroepen niet toe.

Het RIVM houdt de verspreiding van het coronavirus in de gaten door het rioolwater te meten. Het aantal virusdeeltjes was vorige week een fractie lager dan de week ervoor. Vergeleken met de afgelopen maanden zijn de concentraties wel aanzienlijk hoger. De zogenoemde virusvracht is sinds begin mei zeven keer zo hoog geworden en staat nu ongeveer op het hoogste niveau sinds begin januari.

Op de RIVM-site Infectieradar geven meer mensen door dat hun coronatest positief was. Zo’n 1,3 procent van alle deelnemers meldde vorige week een besmetting, vier keer zo veel als een maand geleden. Ook dat percentage was sinds het begin van het jaar niet zo hoog. (ANP)