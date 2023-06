Meer actie om verspilling van medicijnen tegen te gaan

Tien extra ziekenhuizen gaan meedoen aan een proef om medicijnverspilling te bestrijden, meldt initiatiefnemer Radboudumc in Nijmegen. Het totaal komt daarmee op veertien, waaronder alle universitaire medische centra.

Met het project is drie jaar geleden begonnen door vier ziekenhuizen. “Heruitgifte van medicijnen kan miljoenen euro’s per jaar besparen”, denkt het Radboud. Ook is het duurzamer. De deelnemende ziekenhuizen verzamelen overgebleven medicijnen tegen kanker en geven die opnieuw uit.

Tot begin dit jaar zijn in totaal circa 220 onaangebroken verpakkingen bij mensen thuis opgehaald en na controle opnieuw uitgegeven. Het gaat om medicijnen van 2600 euro per doosje. Onaangebroken losse strips worden niet meer gebruikt, omdat dat voorlopig nog tegen de regelgeving indruist.

Onderzoek

Officieel gaat het om een onderzoek, want heruitgifte van medicijnen mag alleen in het kader van een studie. “Uitbreiding van het onderzoeksproject vormt daarom een geitenpaadje waarmee Nederland, ondanks de Europese regels, alsnog medicijnverspilling kan tegengaan en meer bewijs kan aanleveren voor de lobby op EU-niveau”, aldus het Radboud.

Het project staat los van PharmaSwap, een experiment van apotheken, om overgebleven medicijnen onderling uit te wisselen om zo verspilling ervan tegen te gaan. (ANP)