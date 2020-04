‘Meer druk op ouders van zorg-intensieve kinderen’

“Het treurigste is dat er voor deze gezinnen geen plan B is. Je kunt niet vragen of je buurvrouw het even overneemt”, aldus de directeur van de belangenvereniging voor mensen met een beperking in het programma van de KRO-NCRV. 65 procent van deze gezinnen ervaart de zorg thuis als een probleem, bleek uit eerder onderzoek in samenwerking met Reporter Radio. Nu de dagopvang gesloten is en kinderen thuis zijn, ligt de zorg grotendeels bij de ouders zelf, meldt Medicalfacts.

Geen prioriteit

Vorige week beloofde minister De Jonge de testcapaciteit flink te verruimen. Soffer betwijfelt of deze testen ook sneller beschikbaar komen voor ouders. “Er komt nu wat aandacht voor testen in de gehandicapten- en thuiszorg, maar die zorg-intensieve gezinnen zijn vooralsnog niet aan de beurt. Die bungelen onderaan de prioriteitenlijst.”

Dit geldt volgens Soffer ook voor beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en alcohol, Soffer: “Dat geeft hele grote problemen, omdat een deel van deze kinderen in een normale situatie al beschermd moet worden tegen infecties en bacteriën.”