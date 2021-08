Meer griepprikken ingekocht dan vorig jaar

In totaal zijn bijna 4,8 miljoen griepprikken besteld. In 2020 waren dat er ruim 4,1 miljoen, terwijl in een non-coronajaar zo’n 3,3 miljoen griepvaccins worden opgeslagen.

Griepprikdoelgroep

Het is niet duidelijk welk percentage van de griepprikdoelgroep uiteindelijk vorig jaar zijn prik ophaalde. Dit jaar zou in theorie driekwart van alle gegadigden zijn griepprik kunnen opeisen. Ter vergelijking: in 2018 en 2019 was de opkomst ‘maar’ 52 procent.

Beperkte griepviruscirculatie

Volgens het ministerie zijn dit jaar naar verwachting voldoende griepprikken ingeslagen, “conform de richtlijnen van de WHO”. Toch is lang niet zeker of zoveel prikken uiteindelijk nodig zijn. “In het vorige griepseizoen zagen we – mede door de coronamaatregelen – een heel beperkte griepviruscirculatie. Het is denkbaar dat komend griepseizoen – bij minder maatregelen – griepvirussen weer wat meer gaan circuleren”, aldus een woordvoerder van het ministerie. (ANP)