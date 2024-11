Meer stoppende zzp’ers in de zorg, netto nog wel groei

Er zijn veel minder zzp’ers bijgekomen in de zorg, blijkt uit cijfers over de eerste helft van het jaar. Het aantal startende zelfstandigen daalde met ruim 16 procent en het aantal stoppende zzp’ers nam met 8 procent toe, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) die kennisplatform Onderneming.nl heeft verzameld.

Foto: H_Ko/stock.adobe.com

Maar nog steeds groeit netto het aantal zelfstandigen in de zorg. Het aantal startende zelfstandigen daalde van 14.091 in de eerste helft van 2023 naar 11.784 zelfstandigen in de eerste zes maanden van dit jaar. Het aantal stoppende zorg-zzp’ers steeg van 6.432 in de eerste helft van vorig jaar naar 6.970 dit jaar.

Handhaving DBA

Onderneming.nl ziet in de aangekondigde handhaving van de wet DBA een mogelijke reden voor het stijgende aantal uitschrijvingen.

“We vragen stoppende leden vaak naar de reden van hun uitschrijving, de laatste tijd is het antwoord steeds vaker dat ze in loondienst gaan”, aldus Frank Alfrink, voorzitter van ZZP Nederland. Zij zien vooral veel stoppende zelfstandigen binnen de publieke sector. “Het zijn met name zelfstandigen die werkzaam zijn binnen de overheid, zakelijke dienstverlening en de zorg. Je hoort zelfs dat er in de wandelgangen van de Tweede Kamer memo’s rondgaan over dat ministeries geen zelfstandigen meer in mogen huren vanaf 1 januari.”

Inkoopstaking

Ook in de zorg wordt gesproken van een inkoopstaking. Grote delen van de ggz, vvt en ziekenhuissector zouden stoppen met de inhuur van zzp’ers omdat ze vrezen voor sancties vanuit de fiscus. “Het verbaast ons wel een beetje omdat wij van de Belastingdienst horen dat alleen schijnzelfstandigheid stopt per 1 januari”, vertelde Koos van Brecht van platform VocaZorg aan Zorgvisie. “Wellicht dat zorginstellingen de onduidelijkheid een beetje gebruiken om zzp’ers onzeker te maken en terug te ‘nudgen’ in dienstverbanden.”