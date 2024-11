Melkert (NVZ) betreurt besluit gemeenten

Melkert: “De NVZ betreurt het besluit van de VNG om deelname aan de gesprekken over een vervolg van het IZA te stoppen. Gemeenten hebben een spilfunctie in het voorkomen van de vraag naar zorg.”

“Ziekenhuizen blijven in het kader van het IZA de samenwerking met alle partijen in de regio opzoeken.” Melkert vindt de rol van de gemeenten belangrijk met betrekking tot hun sociale taken: “Dat is cruciaal voor de beheersing van de kosten van zorg. Wij hopen dat de VNG op korte termijn weer kan terugkeren aan de IZA-tafel.”