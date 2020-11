‘Met schoollunch en beweging minder kinderen met overgewicht’

Met een schoollunch in combinatie met meer bewegen op school kan het percentage kinderen van vier tot achttien jaar met overgewicht dalen van 13,5 procent naar 10,2 procent in 2040. Het aantal kinderen met obesitas kan dalen van 2,8 procent naar 2,3 procent in 2040. Dat stellen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport dat donderdag is aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid.