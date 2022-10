MIND: Ggz-plannen kabinet zijn ‘gebaseerd op aannames’

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het akkoord is volgens MIND niet representatief voor de ggz-sector en leidt ertoe dat de invloed van de verzekeraars op het zorgstelsel toeneemt ten koste van de aanbieders en patiënten/cliënten.

MIND heeft vanwege deze bezwaren het IZA niet getekend. “Veel maatregelen in het IZA, zoals de verdere digitalisering en verlagingen van vergoedingen voor ongecontracteerde zorg, zijn onvoldoende onderbouwd en zullen nadelig uitwerken voor mensen met psychische klachten”, stelt de organisatie voor ggz-cliënten en hun naasten.

Ongecontracteerde zorg

Volgens MIND zijn de plannen van het kabinet gebaseerd op aannames. “Een van de uitgangspunten van het IZA is dat met de toenemende zorgvraag de zorg betaalbaar moet blijven. Voor ons land, het stelsel en voor de burger. Om meer op de kosten te kunnen sturen, wordt in het IZA vol ingezet op contractering van zorg; zorgverzekeraars sluiten contracten met aanbieders over de te leveren zorg en de prijs daarvan. Men neemt daarbij aan dat ongecontracteerde zorgaanbieders meer kosten. Deze aanname is echter niet gebaseerd op onderzoek. Uit een recent onderzoeksrapport van Vektis blijkt zelfs het tegendeel: ongecontracteerde ggz-zorg vergt vaak minder tijd en kost minder geld dan gecontracteerde zorg.”

Vrije keuze van behandelaar

Volgens MIND wordt straks de vrije keuze voor een behandelaar ingeperkt. “Door de maatregelen in het IZA hebben straks alleen nog mensen met een restitutiepolis de vrijheid om hun arts te kiezen. Alleen zij krijgen de behandeling door artsen zonder een contract met de verzekeraar vergoed. Het gaat hier om slechts 15 procent van de volwassenen in Nederland. De grote groep mensen met een naturapolis kan dan alleen nog kiezen voor een paar aanbieders mét een contract; aanbieders met soms lange wachtlijsten, soms te ver weg of te kostbaar om naartoe te reizen.”

Digitalisering

Tot slot vindt MIND de focus op digitalisering om zorg toegankelijk te houden. “Er is echter vrij weinig bekend over het effect van de verschillende digitale en e-health-toepassingen, vooral op de lange termijn”, stelt MIND. De organisatie vindt dat er meer onderzoek moet komen naar de kwaliteit, toegankelijkheid en privacyaspecten van digitale zorg.