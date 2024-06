MIND: ‘Twee belangrijke ggz-moties aangenomen’

MIND is verheugd en opgelucht door de aangenomen moties. Mensen met psychische klachten kunnen straks blijvend laagdrempelig en dicht bij huis in de eigen omgeving aan hun herstel werken, zegt de woordvoerder. Ook de tweede motie is volgens de organisatie een belangrijke stap in de juiste richting.

Structureel financieren

Precies een jaar geleden werd al een motie van PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis MSc over zelfregiecentra door de Kamer aangenomen. Daarin werd gevraagd om met een aanpak te komen voor de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie en herstelorganisaties. Nu, een jaar later, is de SPUK transformatiemiddelen-financiële regeling hiervoor eindelijk openbaar. Maar die regeling dekt weer niet de personele kosten voor de zelfregiecentra.

In de eerste aangenomen motie wordt de regering nu gevraagd om er niet alleen voor te zorgen dat de ambitie voor een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten in 2025 gehaald wordt, maar er ook voor te zorgen dat deze zelfregie- en herstelorganisaties en steunpunten kunnen blijven bestaan door structurele financiering mogelijk te maken.

HONOS+ data vernietigen

In de tweede motie wordt de regering verzocht om ervoor te zorgen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de nu al verzamelde HoNOS+ data vernietigt en niet opnieuw overgaat tot de uitvraag van HoNOS+ vragenlijtsen. Ook wordt de regering verzocht ervoor te zorgen dat de NZa voortaan slechts gebruikmaakt van geaggregeerde data en geen data op persoonsniveau. Dit na de commotie die is ontstaan door de HONOS+ dataverzameling voor het Zorgprestatiemodel in de ggz.

MIND

MIND is verheugd en opgelucht door de aangenomen moties. Sinds de start van de verzameling in juli 2022 hebben zij ervoor gepleit om cliënten en naasten zeggenschap over de gegevensdeling te geven. MIND vindt dat mensen altijd de regie moeten behouden over hun gegevens en dus om toestemming moeten worden gevraagd om deze te delen.

In een recent rondetafelgesprek pleitten we om oog te hebben voor de burger waar het gaat om data en het recht op zeggenschap alsook het beroepsgeheim te beschermen.