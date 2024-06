Tweede Kamer wil dat NZa stopt met verzamelen ggz-gegevens

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil af van het verzamelen van ggz-gegevens door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en wil dat de toezichthouder de al verzamelde data vernietigt. Een motie hierover kreeg 105 stemmen ‘voor’ in het parlement.

De motie is ingediend door NSC-Kamerlid Agnes Joseph en medeondertekend door GL-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld en SP-Kamerlid Sarah Dobbe. Volgens hen zou de NZa bij het voorspellen van zorgkosten in de ggz alleen gebruik moeten maken van geaggregeerde data en geen patiëntgegevens op persoonsniveau.

Inzicht

Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychologen de gegevens van hun cliënten geanonimiseerd uitwisselen met de NZa. De verzamelde gegevens betreffen onder meer verslavingsproblemen, seksuele kwesties en suïcidale gedachten. Doel is om meer inzicht te krijgen in zorggebruik om de wachtlijsten terug te dringen, maar de praktijk heeft altijd onder vuur gelegen vanwege vermeende privacyproblemen. Eind vorig jaar bepaalde de rechter dat de NZa hiermee door kan gaan.

Niet op de hoogte

In de motie wordt aangehaald dat bijna driekwart van de ondervraagde ggz-patiënten in een peiling van MIND niet op de hoogte was van de datadeling en de opt-outmogelijkheid.

Volgens Joseph wordt vanuit de wetenschap vraagtekens gezet bij de specifieke vragenlijsten die de NZa gebruikt en zou de data die uit de opzet voortkomt niet geschikt zijn voor kostprijsberekening en voorspelling van zorgactiviteit. Ook wordt verwezen naar de maatschappelijke onrust die de dataverzameling veroorzaakt.

Wachten op minister

Van de grote vier politieke partijen stemde alleen de VVD tegen de motie. Naast PVV, GL-PvdA, en NSC stemden onder meer ook BBB (7 zetels) en SP (5 zetels) voor de motie.

Een woordvoerder van de NZa laat weten dat de toezichthouder gaat wachten op hoe de minister de motie gaat invullen. Die ontraadde de motie eerder nog.