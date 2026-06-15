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Thema: Ziekenhuiszorg
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Minder dierproeven in 2024 na herziene wet, maar meer dan in 2023

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In 2024 zijn in Nederland ongeveer 20 procent minder dierproeven uitgevoerd dan in 2015, toen de Wet op de dierproeven (Wod) is aangepast. Dat meldt het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) op basis van de recentste cijfers.

In totaal werden bijna 530.000 dierproeven uitgevoerd in 2015, het jaar waarin strengere Europese richtlijnen in de Nederlandse wet zijn ingevoerd. In 2024 gebeurde dat bijna 425.000 keer. Wel voerden onderzoekers ruim 10.000 dierproeven meer uit dan het jaar daarvoor.

Volgens het NCad komt de daling in de afgelopen jaren vooral door proefdiervrije alternatieven en technologische innovatie. Ook zijn de kosten voor dierproefonderzoek de afgelopen jaren gestegen en is er minder subsidie beschikbaar. Het adviescomité verwacht dat deze daling op korte termijn afzwakt.

Medicijn-onderzoeken

Onderzoekers voerden het grootste deel van de dierproeven uit om medicijnen en giftige stoffen te testen, in totaal bijna een derde van alle onderzoeken. Die voerden ze vooral uit op muizen, maar door de jaren heen verschoof deze verhouding. In 2015 was bijna de helft van de dierproeven op muizen, terwijl dat in 2024 nog minder dan een derde is. De grootste stijging is te zien in het aandeel dierproeven op vissen. In 2015 werd een op de tien dierproeven uitgevoerd op een vis, in 2024 steeg dit naar bijna een derde.

Katten en honden

Ook werden in Nederland dierproeven met honden en katten uitgevoerd. Het aantal dierproeven op honden schommelt tussen de 550 en 1050 per jaar. Het aantal proeven op katten varieert meestal van 60 tot 200 per jaar, maar in 2020 en 2021 waren er flinke pieken en werd meer dan 600 keer een dierproef uitgevoerd op een kat. (ANP)

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Meer over:Farmaceutische zorgMedicijnen

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