Minder huisartsbezoek door hybride zorg-app

Via een app kunnen patiënten chatten met de huisarts en indien nodig wordt een afspraak op de eigen praktijk van de patiënt gemaakt. Het eerste jaar is maar 75 procent van de zorgvragen door huisartsen via de chat afgehandeld, wat geresulteerd heeft in 40 procent minder consulten op het fysieke spreekuur.

Amon van den Borg, CEO Arts en Zorg Groep, over Gezond.nl: “Dit concept is een voorbeeld van hoe we ervaring uit de praktijk vertalen naar een digitale oplossing die zorg betaalbaar, toegankelijk en efficiënter maakt. Sinds de introductie heeft het geleid tot duizenden zorggerelateerde chats en de tijd die hiermee wordt bespaard komt ten goede aan patiënten op de fysieke praktijk.”

Het hybride zorgconcept Gezond.nl bestaat uit drie onderdelen; een applicatie, een team huisartsen van Gezond.nl die zorgvragen via de app beantwoorden en een fysieke praktijklocatie, waar een patiënt zijn eigen vaste huisarts ziet. Dit kunnen externe huisartsenpraktijken zijn, of de praktijken van Gezond.nl (DocLine praktijken).