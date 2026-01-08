Minder mensen wisselden van zorgverzekering dan in eerdere jaren

Ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders stapten rond deze jaarwisseling over van zorgverzekering, stelt kenniscentrum Vektis. Dat is iets minder dan in voorgaande jaren. Ongeveer 6,2 procent van de mensen stapte volgens voorlopige cijfers over.

Een mogelijke oorzaak is dat zorgpremies nauwelijks zijn gestegen. Daardoor zouden consumenten minder urgentie voelen om over te stappen, meldde vergelijkingssite Zorgwijzer eerder. Een zorgverzekering kan elk jaar tot en met 31 december worden opgezegd en tot 1 februari worden afgesloten. Daarom is het definitieve cijfer pas in februari bekend.

Rond de jaarwisseling van 2022 naar 2023 stapten opvallend veel mensen over: 8,2 procent van de verzekerden. Sindsdien is het aantal mensen dat overstapt weer afgenomen.