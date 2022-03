Minder nieuwe coronagevallen, meer ziekenhuisopnames in het weekend

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur verder opgelopen. Zondag liggen er in totaal 1774 mensen met een coronabesmetting in een Nederlands ziekenhuis, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 92 meer dan een dag eerder. Eind vorig jaar lagen er voor het laatst zoveel mensen met corona in het ziekenhuis. Op 31 december ging het om 1766 patiënten, een dag eerder waren dat er 1857.

IC’s

Op de intensive cares liggen zondag 152 coronapatiënten, twee minder dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen worden 1622 patiënten met corona verzorgd, 94 meer dan een dag eerder. Op de ic’s werden twaalf nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 199. Een dag eerder waren dit er nog respectievelijk 9 en 257. (ANP)