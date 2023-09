Minder ziekenhuisbezoek bij ivf door thuismonitoring

Thuismonitoring van de eisprong voorafgaand aan het plaatsen van ingevroren embryo’s tijdens een IVF-traject werkt even goed als ziekenhuiscontroles om het beste moment te bepalen. Daarbij is het voor vrouwen prettiger om dit in de eigen omgeving te ondergaan en het legt minder belasting op de ziekenhuisfaciliteiten.

“Monitoring van de eisprong thuis betekent één keer een ziekenhuisbezoek voor het plaatsen van deze embryo’s in plaats van drie tot vier keer bij ziekenhuismonitoring. Dat is duurzamer en verlaagt de kosten van de behandeling tot 80 procent,” zegt Tjitske Zaat, onderzoeker van Amsterdam UMC. De studie is vandaag gepubliceerd in the Lancet.

Thuismonitoring versus ziekenhuis controles

Om vruchtbaarheidsbehandelingen te optimaliseren hebben onderzoekers van Amsterdam UMC en het Jeroen Bosch ziekenhuis de Antarctica-2 studie opgezet met 23 ziekenhuizen in Nederland. In deze studie werd gekeken of er een verschil was in zwangerschapskansen tussen thuismonitoring en ziekenhuismonitoring. In totaal namen 1464 vrouwen deel aan deze studie. 732 vrouwen ondergingen thuismonitoring van de eisprong en bij de andere 732 vrouwen werd de eisprong in het ziekenhuis gemonitord.

Wereldwijd effect

Uit analyse van de studiegegevens blijkt nu dat thuismonitoring het net zo goed doet als ziekenhuismonitoring bij het plaatsen van ingevroren embryo’s bij vrouwen in de natuurlijke cyclus. Er is sprake van hetzelfde resultaat qua zwangerschapsresultaten en baby’s geboren. De uitkomsten van dit onderzoek hebben implicaties voor alle ivf behandelingen wereldwijd.

“Er zijn grote voordelen als het gaat om duurzaamheid wanneer vrouwen het grootste deel van deze behandeling vanuit huis kunnen doen. Ze maken zo veel minder reisbewegingen dus ook het milieu wordt gespaard.”

En thuismonitoring is kostenbesparend. Projectleider Femke Mol: ”Vrouwen ervaren thuismonitoring als meer privé en zij voelen zich meer ‘empowered’ tijdens deze behandeling. Daarbij drukt thuismonitoring de kosten voor de zorg omdat er minder afspraken in het ziekenhuis zijn met een arts of verpleegkundige.”