Minister Agema ontvangt de nieuwe kennisagenda van V&VN

De onderwerpen die als belangrijkste naar voren kwamen uit de achterbanraadpleging, worden als eerste aangepakt. Zo staan schaarste, digitale zorg en omgaan met agressie hoog op de prioriteitenlijst. Minister Fleur Agema (VWS) heeft de nieuwe agenda persoonlijk in ontvangst genomen.

Kennis en ontwikkeling

In de Kennisagenda staan onderwerpen waar verder onderzoek naar gedaan moet worden, zoals onderwerpen binnen het fysieke, psychosociale of relationele domein, duurzaamheid en organisatie van zorg. De ontwikkelagenda bevat onderwerpen waarvoor bijvoorbeeld richtlijnen of praktische tools worden ontwikkeld.

“Om het werk goed te blijven doen is voortdurende kennisontwikkeling essentieel”, zegt Agema. “Ik ben blij dat deze kennis- en ontwikkelagenda voor en door zorgprofessionals is gemaakt; daarmee wordt de stem van de beroepsgroep vertegenwoordigd.”

Voorzitter van V&VN Bianca Buurman: “Deze agenda is belangrijk omdat de zorg snel verandert en we als zorgprofessionals mee moeten blijven ontwikkelen. Het kennisinstituut V&VN heeft in de kennis- en ontwikkelagenda de belangrijkste onderwerpen vastgelegd waar kennisproducten, tools of extra onderzoeken voor nodig zijn. De agenda is mede tot stand gekomen op basis van een brede raadpleging onder onze achterban.”