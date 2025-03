NU’91: ‘Verpleegkundigen zijn sluitpost geworden van de begroting’

Beeld: Canva

Beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN vindt de gevonden financiële dekking van minister Fleur Agema (VWS) op de bezuiniging van scholing voor verpleegkundigen in het ziekenhuis niet optimaal. V&VN-voorzitter Bianca Buurman noemt het goed nieuws voor de verpleegkundigen in de ziekenhuizen. “Maar dit lost niets op voor de verpleegkundigen in de wijk.”

Sluitpost

Voorzitter van NU’91 Femke Merel van Kooten: “De minister draait een eerdere bezuiniging op verpleegkundigen in ziekenhuizen terug, maar legt nu de rekening neer bij zorgprofessionals in de wijk.” Volgens Van Kooten worden verpleegkundigen opnieuw de sluitpost van de begroting en verlegt ze het probleem.

“De wijkverpleging staat al jaren onder druk, de personeelstekorten zijn schrijnend en zorgprofessionals verlaten massaal het vak. In plaats van investeren kiest de minister ervoor om opnieuw te korten op een sector die juist extra ondersteuning nodig heeft. Dat is niet alleen onacceptabel, het is ook onhoudbaar. Door nu opnieuw op deze zorg te korten, ondermijnt het kabinet niet alleen de wijkverpleging maar zet het ook de kwaliteit van onze hele zorgketen op het spel”, benadrukt Van Kooten.

Een bijkomende frustratie is volgens NU’91 dat de minister haar keuze verdedigt door te wijzen op zogenaamde onderuitputting in de wijkzorg. Van Kooten vindt dat wijkverpleegkundigen beter betaald moeten worden. “Zorgprofessionals in de wijk verdienen beter, maar krijgen minder. En nu beweert de minister dat er geld over zou zijn.”

Op 1 april stemt de Eerste Kamer over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Wij verwachten van leden van de Eerste Kamer dat zij opkomen voor de wijkverpleging en deze bezuinigingen van tafel vegen.”

V&VN

V&VN noemt het besluit op de aangekondigde bezuiniging van 165 miljoen euro wordt teruggedraaid met geld voor wijkverpleging ‘niet optimaal’. De oplossing van de minister vindt V&VN-voorzitter Bianca Buurman goed nieuws voor de verpleegkundigen in de ziekenhuizen. “Maar dit lost niets op voor de wijkverpleegkundigen. Zij zouden zo’n regeling voor opleiden in de wijk goed kunnen gebruiken. Dit geldt overigens voor alle sectoren buiten het ziekenhuis.”

“Het is heel erg jammer dat de 165 miljoen gedekt wordt met geld dat bedoeld is voor de wijkverpleging. Wat ons betreft moet al het geld dat bedoeld is voor de verpleging ook daadwerkelijk bij zorgprofessionals terechtkomen en niet terugvloeien naar de overheid.”

Een samenhangend opleidingsstelsel met geld voor de hele sector zou het beste zijn. Buurman: “We willen de minister nadrukkelijk vragen om met de aanvullende afspraken van het IZA niet alleen wat te regelen voor de verpleegkundigen in het ziekenhuis, maar voor professionals overal in de zorg, zoals de ggz, de gehandicaptenzorg, de verpleeghuizen en de GGD’en.” (ANP/Skipr)